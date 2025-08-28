自転車でタクシーにわざと接触し、「示談金」と称してタクシー運転手から現金をだまし取ったとして、男が逮捕されました。14年前から同様の犯行を100件近く繰り返していたとみられます。詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・中央区の職業不詳・峯川裕樹容疑者（43）です。峯川容疑者は去年10月、新宿区の区道で、左折しようとしていたタクシーに後ろから自転車でわざと接触し、「示談金」と称して男性運転手（60代）から現金5000円