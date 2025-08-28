タカラトミーは、デジタルトイカメラ「FUNSHOT（ファンショット）」（3種）を、2025年10月25日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップ、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。なお「タカラトミーモール」では8月28日から予約受付を開始する予定。「FUNSHOT」は、「撮りたい“今”を切りとる」をコンセ