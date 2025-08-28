神戸市のマンションで女性が殺害された事件から1週間。事件までの足取りが、少しずつ明らかになってきました。男が事件の3日前に、被害者とは別の女性の後をつけていたとみられることが新たに分かりました。【写真で見る】防犯カメラに10回超写る姿…谷本容疑者の“異様な行動”勤務先の社長「お酒飲んで暴れることも、女性のところに遊びに行くこともない」今月20日、神戸市のマンションで、住人の女性（24）の胸などをナイフで数