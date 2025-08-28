スペインの女優ベロニカ・エチェーギさんが、２４日に死去した。４２歳だった。報道によれば、ベロニカは非公表でがんの闘病生活を送った後、マドリードの病院で息を引き取ったという。スペイン国内外で高く評価された演技力を持ち、１８年間にわたり３０本以上の映画やドラマに出演したベロニカは、スペイン映画界を代表する存在として、多くの人々に親しまれてきた。 【写真】肩出しドレスでポーズを決める