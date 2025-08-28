■MLBドジャースーレッズ（日本時間28日、ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）は本拠地でのレッズ戦に“1番・投手兼DH”で出場し、5回、87球を投げて、被安打2（被本塁打1）、奪三振9、四死球2、失点1だった。大谷は3回にソロ本塁打を浴び先制されたが、4回にK.ヘルナンデス（33）のセンター前2点タイムリーなどで、4−1と逆転に成功。大谷は目標の5回を今季初めて投げ切り、勝利投手の権利を手にしてマウンドを降り