文＝難波里奈撮影＝平石順一 [JBpressの今日の記事（トップページ）へ]家族の「夢」だった喫茶店は今、人々の心の拠り所へ扉を開けた瞬間、森の中にある小さな山小屋のようなぬくもりに包まれる「どんぐり舎」は、1974年に産声を上げ、今年で51年を迎える。窓からの光、低めの天井、そして珈琲の香り。こちらで流れる時間はどこかゆったりとしていて、まるで日常の隙間にある隠れ家のようだ。この店を守っているのは、