お笑いコンビ・ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎（35）が27日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。「ゴルフの誘い全部断ってる」芸人を明かした。この日、出演者のカカロニ・栗谷から「どんどん先輩に媚びていって。売れている先輩と仲良くなると、もっと売れている先輩と飯行けるようになる。そしたらこいつ、ここ（先に仲良くしていた先輩）を切るんです」と大崎について暴露が。