チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドに所属するアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョの獲得に迫っているようだ。27日、『スカイスポーツ』や『ガーディアン』など複数のイギリスメディアが伝えている。今夏の移籍市場でブラジル代表FWジョアン・ペドロやイングランド代表FWジェイミー・バイノー・ギテンス、オランダ代表DFヨレル・ハトら合計8名を獲得しているチェルシーは、現在アタッカーの戦力拡充を画策中。