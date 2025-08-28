勝利を決定づけるチーム３点目は、超ド級のゴラッソだ。FC町田ゼルビアは８月27日、天皇杯の準々決勝で鹿島アントラーズと町田GIONスタジアムで対戦した。前半に増山朝陽、藤尾翔太の得点で２点をリード。迎えた後半の開始直後、下田北斗が魅せる。46分、自陣のセンターサークル付近で相手のパスをカットすると、そのまま迷いなく自慢の左足を一振り。放たれたボールは、前に出ていた相手GKの頭上を大きく超えてゴールに吸