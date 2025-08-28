1.寒さ 犬がプルプルと震える理由として、「寒さ」によるものが考えられます。 犬を含めた動物は、寒さを感じたときに体を震わせることで体温を上げます。これは「シバリング」と呼ばれる肉体的な自然現象で、犬が体をあたためようと意図的におこなっているものではありません。 寒さで震えている場合、体があたたまれば自然とおさまるため、部屋の温度を調整したり洋服を着させたりして快適に過ごせるようにケアしてあげまし