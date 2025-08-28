ドーミーインと共立リゾートは、大きいサイズのオリジナル専用入浴着の無料提供を開始した。手術痕や治療痕をカバーし、気兼ねなく入浴を楽しめるよう、衛生面を考慮して開発・製造された入浴専用の肌着で、伸縮性のある素材で着脱がしやすく、水中でも浮きにくい設計に加え、身体のラインを目立たせず、気になる手術痕などをさりげなくカバーする工夫を施している。全140施設のホテルのフロントで希望者に無料で配布する。施設ご