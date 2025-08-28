ZIPAIR Tokyoは、タイムセールを8月27日から9月5日まで開催する。東京/成田発着の対象路線と片道最低運賃は、ソウル/仁川線が8,000円、マニラ線が11,500円、シンガポール線が14,700円、バンコク/スワンナプーム線が16,500円、ホノルル線が20,000円。いずれも燃油サーチャージなし、諸税別。搭乗期間は8月28日から12月11日まで。対象便や座席には限りがある。受託手荷物は7キロまで含まれている。機内食や受託手荷物、座席指定には