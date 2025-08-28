◆ 749日ぶり＆ドジャース移籍後初勝利へロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間27日のレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。5回1失点と好投し、今季初勝利の権利を持って降板した。今季初黒星を喫したロッキーズ戦から中6日での先発マウンド。初回、先頭打者フリードルに試合開始第1球のフォーシームを弾き返されて左前安打を浴びたが、2番マルテをカーブ、3番デラクルーズをスライダーで連続三振