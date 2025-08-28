ボーイズグループEPEX（イーペックス）が、グローバルな活動を続けている。【注目】EPEX、ドン・キホーテとコラボ！EPEXは、9月6日にさいたまスーパーアリーナで開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「TGC」）のステージに登場する。今年で20周年を迎える「TGC」は、人・ファッション・音楽・企業・メディアが一堂に会する唯一無二のエンターテインメントイベントだ。今回は“BEYOND