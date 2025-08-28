関東学生アメリカンフットボール連盟は28日、日本大アメフト部の後継組織「アメリカンフットボール有志の会」が2部リーグ所属になったことを不服として学生1人が日本スポーツ仲裁機構に申し立てた仲裁手続きに応じないと発表した。