今月（8月）8日、中学生の少女に現金を渡しみだらな行為をした疑いで、岡山市の小学校講師の男が逮捕された事件で、警察は新たに10代の女性にもわいせつな行為をした疑いで、男をきょう（28日）再逮捕しました。 わいせつな行為をした疑いで再逮捕されたのは、岡山市立の小学校講師の男（26）です。警察によりますと男は先月10日午後6時ごろから8時ごろまでの間、SNSで知り合った10歳代の女性に対して、覆いかぶさるなどの暴行を