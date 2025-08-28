【北京＝東慶一郎】中国政府は２８日午前、北京で記者会見を開き、「抗日戦争勝利８０年」で９月３日に行う軍事パレードに北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が出席すると発表した。出席する国家元首・政府首脳は計２６人で、ロシアのプーチン大統領も含まれる。軍事パレード当日は、北京中心部の天安門で、中国の習近平（シージンピン）国家主席、プーチン氏、正恩氏の３人が並ぶことになる。米国のトランプ政