タクシー運転手に対する脅迫と暴行の疑いで書類送検され、活動自粛中の三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの今市隆二について、被害者の代理人弁護士が２８日、会見を行い、今市と被害者の間で示談が成立したと発表した。被害者代理人弁護士が配布した資料によると、今市は書類送検時に「殺すぞ」と言ったのは「運転手に向けてではない」と一部報道があったことから、「当職らと今市氏代理人弁護士とで交渉した結果、今市氏