7月の参院選を巡り、パチンコ店運営会社社長らが逮捕された公選法違反事件で、店舗従業員に投票を呼びかけた複数の店長が、警視庁などに対し「本社の指示に逆らえなかった」と説明していることが28日、捜査関係者への取材で分かった。