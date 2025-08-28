【NASCAR】第26戦 Coke Zero Sugar 400／デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ（日本時間8月25日）【映像】車載カメラが捉えた正面衝突の瞬間（実際の様子）全米で人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第26戦が開催された。レース序盤に12台が巻き込まれるマルチクラッシュ“ビッグワン”が発生したなかで、2台のマシンが正面衝突したシーンがあり、放送席も驚愕させられた。レース序盤からスピンが原因の