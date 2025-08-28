イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ南部の病院を攻撃した/Obtained by CNN（ＣＮＮ）イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ南部で医療従事者や報道関係者など少なくとも２２人を殺害した病院攻撃をめぐり、国際社会から非難が噴出している。時間差で犠牲者を増やしたこの「ダブルタップ」攻撃では、実際には３回の砲撃が行われていたことが、ＣＮＮが新たに入手した映像で分かった。南部ハンユニスのナセル病院が攻撃されたのは現地