【MLB】ドジャース ー レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）【映像】大谷、他球種織り交ぜ打者を翻弄ドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。5回87球を投げ、被安打2、被本塁打1、9奪三振、与四球2、1失点でマウンドを降りた。メジャー通算1000試合出場という節目の一戦に登板したが、自己ワーストタイ被安打9の5失点で今季初黒星を喫していた大谷。2023年8月9日のジャイアンツ戦