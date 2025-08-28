北海道・釧路湿原周辺で大阪市の事業者が進めている太陽光発電所の建設をめぐり、釧路市は工事の中止を要請していましたが、事業者からは「中止には応じられない」と回答があったことが分かりました。釧路湿原周辺の釧路市北斗では、大阪市の事業者がおよそ６６００枚のソーラーパネルを設置する工事を進めています。市の関係者によりますと、タンチョウなどへの影響を危惧し、市は８月１５日付けで、工事の中止を要請