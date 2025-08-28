きょう28日からあす29日にかけて、西・東日本は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、午後を中心に大気の状態が不安定となりやすく、所によりにわか雨がある見込みです。雷を伴った激しい雨の降る所もありそうです。天気の急変に注意してください。北日本は、きょうは次第に雲が広がり、あすは日本海から前線を伴った低気圧が近づく影響で雨の降る所がある見込みです。一年を72に分けた七十二候では「天地始粛（てんちはじめてさむし）