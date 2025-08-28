自民党の森山幹事長は28日午前、自民党本部を訪れたチームみらいの安野貴博党首と会談した。会談には平デジタル相も同席した。チームみらいは、7月の参議院選挙で、人工知能エンジニアとしても知られる安野貴博氏が当選し、1議席を獲得した。与党は参院過半数に3議席足りず、安野氏ら会派に属さない議員の動向に注目が集まっていて、今回の会談は、少数与党となる中、臨時国会に向けて多数派形成を模索する狙いがあったとみられる