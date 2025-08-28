あなたは読めますか？突然ですが、「認める」という漢字読めますか？日常的によく使う言葉ですが、実はもう一つの読み方があるのをご存知でしょうか？気になる正解は……「したためる」でした！「認める（したためる）」は、文章や手紙などを書き記すことを意味します。丁寧に、あるいはかしこまって書くというニュアンスが含まれており、「手紙を認める」「報告書を認める」のように使われます。普段は「認める（みとめる）」と読