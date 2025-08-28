日米通算200勝達成をかけて8月28日のマウンドに上がる予定の巨人・田中将大（36）。北海道・駒大苫小牧高校時代のチームメイトであり、現在は外資系証券会社に勤務する鷲谷修也は、達成目前に迫った元チームメイトの偉業を特別な思いで見守っている。【写真】199勝までの軌跡をプレイバック！鷲谷は、駒大苫小牧高校が2連覇を達成した2005年夏や、早稲田実業と引き分け再試合までもつれた2006年夏も、田中と同じ舞台に立ってい