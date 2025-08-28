第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く『二人育児のキロク』第29話をごらんください。 へうくんが生まれた後、移動手段に悩んでいたマキノさん。住んでいる場所の地域性を考え、電動自転車の導入も候補に挙がっていました。ですが、なかなか踏ん切りがつか