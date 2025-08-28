２５日、中国・モンゴル博覧会開催を見学する来場者。（フフホト＝新華社記者／李志鵬）【新華社フフホト8月28日】中国内モンゴル自治区フフホト市で開催中の第5回中国・モンゴル博覧会（25〜29日）では商談会が行われ、中国、モンゴル、ロシアなどの企業が重要プロジェクト21件の契約を締結した。総投資額は652億9400万元（1元＝約21円）に上り、越境サービス貿易、鉱産資源開発、新エネルギー技術などを中心に協力する。博