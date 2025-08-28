28日午前、酒田市中心商店街にある元ライブハウスで火事がありました。けが人はいませんでした。酒田地区広域組合消防本部によりますと午前7時15分ごろ、酒田市中町1丁目の空き店舗から「煙と炎が出ているのが見える」と近くの人から119番通報がありました。火は駆け付けた消防によりおよそ1時間20分後に消し止められました。けが人はなく、周囲の建物への延焼もありませんでした。建物は去年閉店した元ライブハウス「ブルー