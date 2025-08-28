お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48）が、28日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。あすは自身が休みとなることを説明し、代役MCを発表した。【写真】寄り添い合いラブラブ…微笑ましい山ちゃん＆蒼井優番組の最後に、武田真一アナウンサー（57）が「あす、山ちゃんお休みですね」と伝えると、山里は「そうなんです、でもご安心ください。わたくしの頼れる同期、ダイアン津田がやってくれます！」と