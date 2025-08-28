首相官邸政府が、原発立地地域の財政支援対象を、現行の半径10キロ圏から30キロ圏に拡大する方向で最終調整していることが、28日分かった。近く関係閣僚会議を開き決定する。東京電力福島第1原発事故後、避難計画の策定を求められるようになり、東電が再稼働を目指す新潟県の柏崎刈羽原発周辺など、避難道路の整備で負担が増した30キロ圏の自治体から、支援対象の拡大を求める声が上がっていた。「原子力発電施設等立地地域