現代の若者の間では、恋愛においても効率性を求める傾向が注目されているといいます。株式会社マシェバラトーク（東京都渋谷区）が運営するオウンドメディア『マシェラボ』が実施した「恋愛における結婚意識」に関する調査によると、20代の約4人に3人が「結婚につながらない交際は無駄」と回答し、恋愛の効率性（いわゆるタイパ、コスパ）を強く意識する傾向が明らかになりました。【グラフ】男性と女性で、こんなに意識の違いが！