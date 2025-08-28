アメリカのトランプ大統領が「すべての輸入品に追加関税をかける」と発表しました。関税は輸入や輸出に関わることで、関税率が上がると日本国内の製造にも影響が出てしまいます。実際にどのような影響が考えられるのか、なかのアセットマネジメント代表の中野晴啓さんにお聞きしていきます。アメリカの追加関税、自動車産業への影響が大きい――アメリカは日本にも追加関税をかけるとのことですが、日本国内への影響はいかがでしょ