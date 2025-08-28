岡山県笠岡市・笠岡諸島の高島にマリンアクティビティが楽しめ、宿泊もできるレジャースポット「ＬＯＫＡＨＩ（ロカヒ）」がオープンした。整備したのは、同市の地域おこし協力隊員の長瀬寛明さん（４７）＝同市旭が丘。島の魅力を引き出し、にぎわい創出を図ろうと１年がかりで準備していた。【写真】宿泊施設のバーカウンターはこんな感じですロカヒは高島港の南約０・６キロにある高島西海岸に開設。宿泊施設は、島民から無