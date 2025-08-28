歌舞伎俳優・松本幸四郎の主演でドラマシリーズ・劇場版・ラジオドラマ・歌舞伎と展開されてきた、池波正太郎の時代小説『鬼平犯科帳』(文春文庫刊)が、『時代劇専門チャンネル presentsプレミアム朗読劇「鬼平犯科帳 本所・桜屋敷」』として、2026年1月29日・30日に東京・浅草公会堂で上演されることが決まった。堀内賢雄この朗読劇で“鬼平”こと長谷川平蔵役を演じるのは、洋画、海外ドラマの吹き替えをはじめとする数々の役