補整下着ブランド〈ブラデリスニューヨーク〉の人気アイテム「おしりが桃！パンツ」に、新色が仲間入り。2025年9月17日より発売されるのは、華やかな「ブロッサムピンク」と、大人の女性にぴったりな「ルージュレッド」。ウエストから太ももまでしっかり包み込み、自然な丸みを描くヒップラインを演出する深ばきショーツは、毎日のボディメイクを快適にサポートしてくれます。 人気の秘密♡立