誰かとともに生きていくということは、なかなか思うようにいかないことも多々あるもの。働く場所、住む場所などさまざまな制約があるケースもありますよね。今回は旦那さんの「転勤」について悩むママから相談が寄せられました。『旦那に転勤辞令が出ました。みなさんならついていきますか、それとも単身赴任をしてもらいますか』慣れ親しんだ地元に分譲マンションを購入し5年目。夫婦共働きでなんの問題もなく生活していたのに、