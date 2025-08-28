2年後の完成を目指す、三重県信用保証協会の新しい本店ビルの起工式が、27日、津市内で行われました。三重県信用保証協会は現在、津市桜橋に置く本店をビルの老朽化などにより、約2キロ離れた津警察署前に新築移転することにしています。起工式には三重県信用保証協会の稲垣清文会長をはじめ、関係者など約30人が参加。無事の完成を願う神事が営まれました。7階建てとなる新しい本店ビルには、セミナーや研修を開催する大会議室な