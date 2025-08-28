伊賀流忍者の真髄を体験できる施設「万川集海（ばんせんしゅうかい）」が、27日、三重県伊賀市にオープンし、記念のセレモニーが行われました。この施設は、忍術書の集大成「万川集海」をテーマに様々な角度から忍者の世界を体験できるもので、音声ガイドを聞きながら忍びの教えを学ぶコースと、忍者の装束に身を包んで手裏剣や吹き矢など45種類の忍術の中から数種類を体験できるコースが用意されています。オープニングセレモニー