バンダイは、「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023）熱線放射カラーver.」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月28日10時よりに予約受付開始、2026年1月発送予定。2026年1月発送予定「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023）熱線放射カラーver.」(4,400円)「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023）熱線放射カラーver.」は、映画『ゴジラ-1.0』で圧倒