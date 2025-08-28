27日は、三重県桑名市で37℃と、体温を上回る危険な暑さになりました。28日も猛暑が予想され、熱中症に警戒が必要です。27日は午前を中心に強い日差しが照り付け気温が上昇しました。最高気温は桑名市で37.0℃と体温を上回る危険な暑さになったほか、県内12カ所ある気温観測点の内、6カ所で35℃以上の猛暑日となりました。桑名市は、27日で13日連続の猛暑日です。また、夜間も気温が下がりにくく、津では19日連続で最低気温が25℃