全国の学校に通う児童・生徒の数などを調べる学校基本調査の速報値が発表され、三重県内の小・中学校に通う児童・生徒の数はともに去年よりも減少し、1948年の調査開始以降過去最少となりました。学校基本調査は児童・生徒の数や学校数などを把握するために文部科学省が1948年から小・中・高校などを対象に毎年実施しており、三重県の今年度の調査結果が速報値で公表されました。県内の小学校に通う児童の数は昨年度から2436人減少