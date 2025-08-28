障がいのある人たちとの交流に向けて、サッカーアマチュア最高峰のJFLに参戦しているアトレチコ鈴鹿クラブの関係者が、三重県鈴鹿市の障がい者支援施設を見学しました。地域で頑張る障がいがある人たちとの交流を深める取り組みの一環です。27日は、アトレチコ鈴鹿クラブの山本富士雄監督や日高慶太キャプテンらチーム関係者が鈴鹿市の八野生活介護センターを訪れ施設を見学しました。チーム関係者らは施設の責任者らの案内で、利