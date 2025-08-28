27日、三重県が新型コロナウイルスの最新の感染状況を発表しました。1医療機関あたりの感染者数は7週連続で増加していて、三重県が注意を呼びかけています。今月18日から24日までに報告された県内の新型コロナウイルスの感染者数は、1医療機関あたり9.04人で、前週の1.42倍となり、7週連続で増加しました。三重県によりますと6月の中旬以降、増加傾向にあるということで、入院患者数も前の週の2.12倍となっています。今後、夏休み