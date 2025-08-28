三重県津市の50代の女性が、SNSを通じて知り合った外国人男性を名乗る人物に、暗号資産の取引を勧められ指示されるまま約1610万円分の暗号資産をだまし取られました。警察によりますと、津市の50代の女性は、今年6月下旬、SNSを通じて知り合った外国人男性を名乗る人物に、LINEで「あなたと知識を共有してあなたの生活をよくしたい」「あなたと一緒にデジタル通貨の取引をしたいです」などと暗号資産の取引を勧められたということ