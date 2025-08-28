地元の企業について知ってもらおうと、夏休み中の子どもたちを対象に、食品を加工する工場の見学会が、三重県菰野町の「あづまフーズ」で開かれました。菰野町のことを一から学ぼうと活動している「こもガクがく」の一環として開かれたもので、町内を中心に小学生とその保護者らあわせて16人が参加しました。水産物の加工品や、植物を使った肉や魚の代用食品など、あづまフーズが製造している商品について学んだ参加者は、おつまみ