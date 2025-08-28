バンダイは、TVアニメ『ブルーロック』より「ブルーロックっち」(各5,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月28日16時に予約受付を開始する。2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「ブルーロックっち」(各5,500円)「ブルーロックっち」は、カラー液晶・充電式で全長約4?の手のひらサイズのたまごっち「Tamagotchi nano colorful」とTVアニメ『ブルーロック』がコラボしたアイテム