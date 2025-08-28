バンダイは、『ウルトラマンオメガ』より大人のためのなりきりアイテム「ウルトラレプリカ オメガスラッガー」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月28日10時より予約受付開始。2026年3月発送予定。2026年3月発送予定「ウルトラレプリカ オメガスラッガー」(11,000円)「ウルトラレプリカ オメガスラッガー」は、テレビ東京にて土曜朝9時より放送中の『ウルトラマンオメガ』に