一般社会とかけ離れた華やかなイメージがある芸能界。実際はどんな世界なのでしょうか？【漫画】『大物女優の付き人は、ほぼ奴隷の日々でした。』を第1回から読む俳優志望で大手芸能事務所に入ったボクちゃん（僕田友・21歳）の最初の仕事は、朝ドラのヒロインを務めたこともある国民的女優の付き人だった！月10万円という安月給で、送り迎えや荷物持ちをはじめ、いわれたとおりになんでもこなす日々。怒られてばかりだけれ